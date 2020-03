Oi tenta surfar na onda do home office com lançamento de ferramenta digital

A Oi está lançando o Smart Office 4.0, nova versão do pacote de aplicativos de colaboração, conectividade e computação digital para funcionários de empresas que trabalham em modo remoto. A ideia, claro, é aproveitar o momento em que o home office ganhou popularidade no País devido à pandemia. A promoção de lançamento prevê isenção de cobrança por 90 dias, a partir da data de contratação. Com isso, a expectativa da Oi é dobrar a base de clientes do Smart Office e aumentar a receita em 50% em 12 meses.

Moderninha. A iniciativa também faz parte da estratégia da Oi de tentar ser vista como uma empresa de tecnologia e soluções digitais para outras empresas, e não apenas uma provedora de infraestrutura de fibra e antenas. Aliás, em breve, a Oi deve dar adeus as suas redes móveis. A companhia está negociando a venda dos ativos para o consórcio de TIM e Vivo, enquanto a Claro também corre por fora.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco