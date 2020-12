Oi vai levar energia renovável para 100% das operações em dois anos

A Oi, em recuperação judicial, pretende se tornar referência no uso de energia renovável dentro do setor de telecomunicações. A empresa definiu a meta de, em dois anos, ter 100% de toda a operação abastecida por fontes renováveis. O grupo vai encerrar 2020 com o patamar de 60% já alcançado. Pelos cálculos da tele, o movimento gerou economia de R$ 400 milhões com energia elétrica no ano.

Lugar ao sol. Na iniciativa mais recente, a Oi fechou parceria com a Faro Energy para uso de energia solar nas operações em Minas Gerais. A Faro Energy inaugurou duas usinas nas cidades mineiras de Janaúba e Jaíba, com investimento de R$ 45 milhões e capacidade de geração de mais de 21 Gwh por ano.

Mais limpo. Essas usinas vão atender 1,9 mil unidades consumidoras da operadora, como torres, antenas, estações, lojas e escritórios. Elas também evitarão a emissão de mais de 7 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano, o equivalente ao plantio de aproximadamente 43 mil árvores.

