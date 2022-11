Oliveira Trust, de serviços para mercado de capitais, planeja IPO em 2023

A Oliveira Trust, empresa especializada em serviços para o mercado de capitais como os fiduciários e de administração e custódia de ativos financeiros, quer retomar os planos para a abertura de capital em 2023, mas desta vez também com uma emissão primária de ações. O objetivo é levantar recursos para bancar aquisições. A companhia comprou participações minoritárias em duas empresas recentemente e gostou da estratégia. Agora, tem novas aquisições no radar.

Empresa busca avançar em ativos digitais

Para avançar no mercado de ativos digitais e tecnologias como blockchain, tendência que começa a ganhar força no Brasil, a Oliveira Trust comprou uma participação de 10% na Liqi, empresa que faz estruturação e negociação de ativos tokenizados (aqueles que passam a ser representados digitalmente). Em seguida, apostou na Bee4, uma companhia que negocia ações tokenizadas de empresas de menor porte, em uma operação de dívida que está sendo convertida em ações, também em uma fatia minoritária.

Segundo o CEO da Oliveira Trust, José Alexandre Freitas, o objetivo é buscar “participações minoritárias em empresas que tenham sinergias com a atividade.” Dentro dessa estratégia, a companhia pretende, com o IPO, fazer uma emissão de ações para captar recursos e bancar as compras. “A gente gostou da ideia dessas aquisições minoritárias”, diz ele.

Expectativa é fazer oferta de ações no segundo semestre

O IPO, que começou a ser desenhado em 2020, seria feito inicialmente apenas com uma oferta secundária, com o dinheiro indo para os sócios – que incluem a família que dá nome à companhia. A tentativa aconteceu na segunda metade de 2021, mas o mercado acabou se fechando às entrantes.

Segundo Freitas, a empresa achou que não era conveniente ficar discutindo preços com os investidores, porque é geradora de caixa e podia esperar um período mais positivo. A expectativa então seria tentar este ano, mas de novo o mercado não permitiu. Agora, a possibilidade é realizar a oferta no segundo semestre de 2023 – com a expectativa de maior clareza sobre o rumo dos juros nos EUA.

Como a captação deve ser inferior a R$ 1 bilhão, a empresa pode esperar algum IPO maior vir a mercado e sinalizar como está o interesse dos investidores.

Empresa teve lucro de R$ 55 milhões até setembro

Com registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mantido, a Oliveira Trust divulgou o balanço do terceiro trimestre com receita e lucro que superam em 4% as projeções, sinalização importante para potenciais investidores.

Entre janeiro e setembro, o lucro líquido cresceu 20%, para R$ 55 milhões, e as receitas aumentaram 24%, somando R$ 160 milhões. O aquecimento das emissões de renda fixa, como debêntures e certificados de recebíveis, contribuiu para a melhora dos resultados. O segmento de renda variável ainda é pequeno na companhia, mas deve ganhar espaço, com o começo da administração de fundos de ações programado para este mês.

