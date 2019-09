Ômega Geração fará follow on em setembro

A empresa de energia renovável Ômega Geração também fará uma oferta subsequente de ações ainda este mês. A empresa já contratou os bancos Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Credit Suisse, XP Investimentos e Santander para estruturar a operação. A oferta ocorre pouco mais de dois anos depois de sua estreia na Bolsa, no fim de julho de 2017. A oferta inicial de ações movimentou R$ 844 milhões, com a ação precificada a R$ 15,60. Atualmente, esse papel é negociado no patamar de R$ 32,30. Procurada, a empresa não retornou até o fechamento da coluna.