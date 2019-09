Ômega Geração já tem demanda para concluir oferta

A Omega Geração, que possui a Tarpon como seu principal acionista, com 60,7% do capital, já tem demanda para concluir sua oferta subsequente (follow on), que deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão. Há uma presença relevante de subscrição vinda dos atuais acionistas, na oferta prioritária. Uma fatia minoritária já está nas mãos de estrangeiros. A demanda pode ainda crescer, visto que a companhia encerrará a operação apenas hoje. Neste ano, a ação da Omega subiu mais de 90%, sendo que somente em setembro a ação sobe 10%, mesmo em meio à operação, que normalmente pressiona os papéis. A oferta é apenas primária, com a Ômega Geração colocando dinheiro em seu caixa. A operação é coordenada pelo Bank of America Merril Lynch, BTG Pactual, Credit Suisse, XP Investimentos e Santander Brasil. Procurada, a Omega não comentou.