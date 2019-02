ONE, de agentes autônomos, abre filial em SP e mira R$ 5 bi em ativos

Coluna do Broadcast

A ONE Investimentos, de agentes autônomos, acaba de abrir seu primeiro escritório na capital paulista, em meio a uma disputa na Justiça contra a XP Investimentos, provocada pela migração de suas operações para o concorrente BTG Pactual. Sua aposta é de que a contenda não irá prejudicar sua meta de alcançar os primeiros R$ 5 bilhões em ativos sob custódia até 2020, tampouco a prospecção de profissionais no mercado financeiro. Com a mudança para o BTG, o escritório pretende também ampliar sua carteira de clientes para pessoas jurídicas.

