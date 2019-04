Operação da PF pode travar compra de projeto da Renova pela AES Tietê

Coluna do Broadcast

A operação da Polícia Federal que investiga desvio de dinheiro em um projeto de energia eólica adquirido pela Renova pode dificultar a operação do complexo Alto Sertão III para a AES Tietê, acertada recentemente. Embora a usina não tenha relação com a investigação, a avaliação é de que o envolvimento da Renova em supostos ilícitos e os riscos de outras irregularidades podem levar a geradora a desistir do negócio, de R$ 1,5 bilhão.

De olho. Procurada, a AES Tietê informou que realizou avaliação (due diligence) para aquisição de Alto Sertão III e não foram identificados elementos que ligassem o projeto à operação da PF. Portanto, até o momento, a transação se mantém inalterada, embora sua conclusão esteja sujeita ao cumprimento de condições suspensivas já combinadas.//LUCIANA COLLET

