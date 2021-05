Operações de fomento mercantil crescem 221% em abril com impulso da 2º onda

A busca das empresas por recursos, em meio às restrições da segunda onda da covid-19, aqueceram o mercado de fomento mercantil. O factoring costuma ser usado por empresas de pequeno e médio porte que enfrentam dificuldades para ter acesso a crédito em bancos. Os recursos são obtidos por meio de operações de antecipação de recebíveis, ou seja, a partir de vendas feitas a prazo pelas empresas. Em abril, essas transações tiveram crescimento de 221%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo monitoramento do Sinfac-SP (Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring).

As empresas do setor ainda têm fôlego para fazer frente à demanda adicional gerada como consequência da segunda onda da pandemia. O índice de liquidez, que mede quanto as companhias do setor têm de capital disponível para as operações, ficou em 93,07%. No mesmo período do ano passado, estava em 68,71%.

