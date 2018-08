Operações de fusões e aquisições sobem 3% no ano até julho

As operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil subiram 3% no acumulado de janeiro a julho deste ano, com 360 transações, segundo levantamento realizado pela consultoria PwC. Desse total, 50 ocorreram ao longo do mês de julho. O estudo mostra ainda que, das operações fechadas nos sete primeiros meses do ano, 69% foram no Sudeste, com 249 transações. O setor de TI foi o que mais concentrou investimentos, com 21% do total nesse intervalo. Na sequência ficou o setor financeiro, com 9% do total transacionado no período analisado.

Apetite. Nos sete primeiros meses de 2018 foram anunciadas 130 transações envolvendo capital estrangeiro, redução de 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já as operações envolvendo fundos de private equity caíram 9% na relação anual, com 80 transações.