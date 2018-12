Operações de M & A no setor de energia atingem recorde de US$ 241 bi no 3tri

O volume global de transações de fusões e aquisições (M & A, na sigla em inglês) atingiu recorde para o período no terceiro trimestre deste ano, contabilizando US$ 241 bilhões, de acordo com levantamento da consultoria EY. Com exceção da Europa, onde a soma de operações de M&A caiu 78%, todas as demais regiões analisadas pela EY apresentaram crescimento nos montantes movimentados. Na região das Américas, o volume de transações cresceu 7%, para US$ 28,8 bilhões.

Nova matriz. A maior parte das operações feitas no globo em energia se concentrou em fontes renováveis, representando 41% do total, ou o equivalente a US$ 99 bilhões. Impulsionado pelo acordo da União Europeia, que se comprometeu em consumir 32% de suas necessidades de energia a partir de fontes renováveis, a Europa teve 72% dos US$ 10,1 bilhões em transações feitas nesse segmento.

