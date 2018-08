Operadora de saúde Agemed aumenta suas operações em 60%

A Agemed, operadora de planos de saúde da região sul do Brasil, aumentou em 60% suas operações no ano passado, após parceria com a Dígitro, especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para maximizar comunicação da operadora com organizações públicas e privadas.

Pela metade. O tempo gasto na coleta de informações para análise estratégica sobre mercado, que anteriormente era feita manualmente, caiu pela metade. A Agemed tem 300 mil beneficiários nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso.