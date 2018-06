Opportunity reduz pela metade participação na Estácio

O Opportunity, de Daniel Dantas, já diminuiu pela metade sua participação no capital da rede de faculdades Estácio. A fatia do fundo, que já esteve entre os sete maiores acionistas da companhia, chegou a 1,3% após vendas dos papéis em Bolsa nos últimos dias. O movimento é semelhante ao do Fidelity, que tinha 5% da companhia e deixou o capital da empresa esta semana.

Ajustes. Os últimos dias têm sido de perdas nas ações da Estácio, cujo preço já caiu 28% na Bolsa desde que a companhia divulgou os resultados do primeiro trimestre. O mau humor contrasta com o ânimo do mercado em meados de 2017, quando o fundo Advent começou a comprar ações da empresa, chegando a 13,5% de participação. A Estácio não comentou.

