Opy Health, da IG4 Capital, faz oferta por hospital da Abengoa em Manaus

A Opy Health, braço de investimentos no setor hospitalar da gestora IG4 Capital, fez oferta não vinculante de R$ 140 milhões à Abengoa, em recuperação judicial, para comprar o Hospital da Zona Norte de Manaus. A empresa também tem interesse em adquirir a participação dos minoritários no ativo.

O hospital de Manaus está operacional e tem 380 leitos. A Abengoa quer R$ 143 milhões pelo ativo. Até agora, a única proposta recebida veio dos acionistas minoritários, que ofertaram R$ 50 milhões pela fatia da empresa no hospital, o que implicaria um valor de R$ 83 milhões por 100% do hospital.

Fôlego. No ano passado, a Opy Health assinou a compra do Hospital Novo Metropolitano em Belo Horizonte. Caso arremate o ativo da Abengoa em Manaus, poderá bater a marca de 800 leitos hospitalares sob gestão. Também no ano passado a IG4 Capital havia anunciado investimentos de US$ 100 milhões no setor de infraestrutura e logística hospitalar por meio da Opy Health. Procurada, a Abengoa não comentou.