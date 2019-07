Órama lança Tesouro Direto e espera realocação de até 40% do patrimônio

Depois de lançar seu homebroker no início do ano, a Órama levará o Tesouro Direto à sua plataforma, na expectativa de atrair os investidores que ainda estão na poupança. A projeção é de que o número de clientes poderá subir em até três vezes em um ano com essa novidade. Além disso, a estimativa é de que 40% do patrimônio será realocado para o produto.

