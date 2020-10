Órama terá selo verde em 4 dos 600 fundos da plataforma

A Órama vai estampar um selo verde em quatro dos 600 fundos que têm em sua plataforma, com o objetivo de deixar claro aos investidores aqueles que carregam compromissos com aspectos ambientais, sociais e de governança, também conhecidos como ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês). A seleção acompanha os critérios adotados pelos próprios gestores, muitos deles aderentes a compromissos como o PRI (Principles for Responsible Investment), GSIA (Global Sustainable Investment Alliance), em linha com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Contato: colunadobroadcast@estadao.com