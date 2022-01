Original expande atendimento a empresas, em aposta na diversificação

O Original, banco digital do conglomerado J&F, elevou de cerca de 30 para 100 o número de funcionários da área comercial do Original Empresas. A multiplicação da equipe por três é uma aposta no crescimento do segmento de empreendedores e micro, pequenas e médias empresas, que já tem 250 mil clientes. O Original enxerga esses clientes como fundamentais para superar uma barreira de muitos bancos digitais: a da diversificação.

Forte junto ao público pessoa física, o Original estruturou o atendimento a micro e pequenos empreendedores a partir de 2019 e, um ano depois, expandiu o raio de atuação a companhias maiores, com faturamento anual de até R$ 100 milhões.

A visão é a de que, além de expandir indicadores como a carteira de crédito, esse público alavanca outros produtos. O diretor do segmento, Marcio Moral, afirma que o Original tem produtos como a gestão da folha de pagamentos, que muitos bancos digitais não possuem. E lembra que conceder crédito a empresas de pequeno ou médio porte ajuda, inclusive, a equilibrar o risco da carteira.

Frutos

O investimento tem rendido frutos. A carteira de crédito para micro e pequenas empresas teve crescimento de mais de 4.000% em 2021, de acordo com o banco. Segundo Moral, o saldo desses empréstimos está em R$ 800 milhões, com aumento em especial entre empresas com faturamento anual acima de R$ 2 milhões.

À frente, o Original espera fortalecer sua atuação com produtos segmentados. Uma aposta é no crédito com base em recebíveis, que ganhou novas possibilidades com o registro de recebíveis, colocado em vigor em meados do ano passado e que, após uma conturbada fase inicial, tem rodado com maior assertividade.

Em junho do ano passado, dado mais recente, o Original tinha 5 milhões de clientes, do varejo ao banco como serviço. Naquele período, teve um inédito lucro contábil de R$ 73 milhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 19/01/22, às 13h10.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com