Órigo Energia lança serviço de assinatura de energia solar em Minas Gerais

Uma das principais investidoras em geração distribuída no Brasil, a Órigo Energia está lançando um serviço de assinatura de energia solar para clientes residenciais em Minas Gerais. O modelo, até então oferecido apenas para consumidores industriais e comerciais, promete trazer economia de 10% a 15% na conta de luz. A vantagem do produto é que o usuário não precisa investir na instalação do próprio sistema fotovoltaico.

Empoderamento – A Órigo Energia aposta na simplicidade e na digitalização, além do desejo do consumidor em ter liberdade de escolha, para alavancar o serviço. Para aderir ao novo produto, basta o cliente informar o consumo mensal de energia para a geradora. Ela então estima o tamanho da cota que o consumidor terá direito, em uma de suas 10 fazendas solares. A usina passa então a abater 100% da conta de luz, mediante o pagamento à Órigo de um valor fixo mensal pelo aluguel da cota.

Expansão – Com R$ 200 milhões investidos em 10 fazendas solares em Minas Gerais e com planos de duplicar os projetos em operação, a Órigo espera fechar o ano com 5 mil clientes residenciais. Desde a pré-venda, em abril, 700 consumidores já aderiram ao serviço. A estratégia também considera a oferta do produto em outros Estados, mas o presidente da geradora, Surya Mendonça, afirma que depende de uma maior estabilidade no cenário macroeconômico do País e da definição sobre as novas regras sobre geração distribuída no Brasil.

