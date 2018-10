Orlando tem salto de 69% em aluguel de carros por brasileiros

Preferida por abrigar o complexo de parques do Walt Disney World, a cidade de Orlando, nos EUA, viu o aluguel de carros por parte de turistas brasileiros saltar 69% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2017. Os dados são da Rentcars.com, plataforma de comparação de preços e locação de veículos. No último ano, a média da diária do aluguel de veículo em Orlando foi de R$ 182, sendo que o turista costuma alugar um carro por aproximadamente dez dias.

Tio Sam

Em número de reservas nos Estados Unidos, Miami ocupa o segundo lugar no ranking, com 31%, segundo a Rentcars.com. Tanto Orlando quanto Miami têm uma diferença grande em relação ao terceiro lugar, ocupado por Los Angeles, com 7%, e São Francisco, com 4%.

Preferidos

Os modelos preferidos de quem trafega na cidade de Orlando são: Toyota Corolla, liderando com 18%, seguido por Dodge Grand Caravan com 15% e Toyota RAV4 com 10%.

