Pagcom espera movimentar R$ 1 bi com maquininhas na Black Friday

Coluna do Broadcast

A startup Pagcom, do setor de maquininhas, espera movimentar nesta Black Friday cerca de R$ 1 bilhão em negócios junto a prestadores de serviços, autônomos e pequenos e médios empreendedores. O valor representa um aumento de 25% em relação ao faturamento registrado na mesma data de 2017.

Otimismo. A melhora do ambiente econômico e a expansão do comércio eletrônico devem garantir tal crescimento, conforme a Pagcom. Fundada em 2008, a empresa movimenta mais de R$ 7 bilhões por ano. Para 2018, projeta aumento de 35% no volume de negócios, chegando à marca de R$ 9,5 bilhões.