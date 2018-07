PagSeguro estreia em NY batendo recordes

A empresa de meios de pagamentos PagSeguro, do Uol, estreou na Bolsa de Nova York (Nyse) batendo recordes. Ao movimentar US$ 2,6 bilhões, emplacou a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de um ativo brasileiro em NY e ainda a quarta maior operação de uma empresa de tecnologia que já ocorreu por lá, atrás de Facebook, Alibaba e SnapChat. No primeiro dia de negociação, a ação subiu mais de 30%. A oferta foi chefiada por Morgan Stanley e Goldman Sachs. Na esteira do sucesso da oferta da PagSeguro, está a Stone, que também mira uma abertura de capital em NY. Ainda não bateu o martelo se irá para Nyse ou Nasdaq.

