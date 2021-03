Pandemia adia para 2023 evento internacional de seguros no Rio

Com o agravamento da pandemia no Brasil, um evento internacional de seguros que aconteceria no País foi adiado de 2022 para o segundo semestre de 2023. A mudança na data da 38ª Conferência Hemisférica da Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides) foi proposta pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) e acolhido pelo colegiado da entidade internacional. O evento será realizado no Rio de Janeiro.

Argumentos. As justificativas apresentadas pela CNSeg foram a persistência do contágio da Covid-19 em nível mundial, as consequentes restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde e a ausência de previsão concreta do término do contágio. O Brasil sediou o evento em outras duas oportunidades, em 1954 e 1979, ambas no Rio. A última edição ocorreu na Bolívia, em 2019.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/03 às 18h12.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter