Pandemia faz cair preço de seguros de carros em maio

São Paulo, 18/06/2020 – As medidas de isolamento ajudaram o bolso de quem precisa renovar ou contratar seguro de automóvel. Os preço da proteção para os dez modelos mais vendidos no País tiveram queda mensal de até 26% em maio, conforme pesquisa da Minuto Seguros, especializada na venda de seguros online.

O primeiro do ranking entre os carros mais vendidos, o Onix Hatch 1.0, da Chevrolet, caiu 21% para mulheres e 18,7% para homens. A maior queda no preço dos seguros foi, contudo, no Gol 1.0, da Volkswagen: 26% para homens e 17,4% para mulheres.

O estudo da Minuto Seguros considerou dados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Recife (PE), de 14 seguradoras, utilizando o seguinte perfil: homens e mulheres, 35 anos, casados, e cobertura de terceiros até R$ 100 mil. As cotações utilizadas foram as de menor valor.

Contato: colunabroadcast@estadao.com