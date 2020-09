Pandemia faz empresas incluírem telemediciana e terapia em seguro de saúde

A pandemia do novo coronavírus, que até ontem acumulava a morte de 123 mil brasileiros e também tem mexido com a saúde mental das pessoas, fez as empresas aumentarem ou incluírem coberturas de telemedicina e psicologia online nos seguros de saúde que oferecem aos empregados.

Sem sair de casa. Segundo levantamento feito em agosto pela Mercer Marsh Benefícios com 324 companhias, 54% delas decidiram acrescentar o serviço de telemedicina em seus planos, enquanto 15% elevaram a cobertura. Em relação ao atendimento de psicólogos pela internet, 40% das empresas resolveram incluir a cobertura e 15% aumentaram.

Quase nada. Nos seguros de vida, o efeito da pandemia foi tímido. Apenas 3% decidiram aumentar o capital segurado (múltiplo salarial ou capital fixo), enquanto 94% continuaram com os planos do jeito que estavam. Uma parcela de 5% resolveu aumentar ou incluir algumas coberturas acessórias ao seguro de vida, como cobertura básica para dependentes, assistência funeral, cesta básica, diária de incapacidade temporária e diária de internação hospitalar.

Contato: colunabroadcast@estadao.com