Pandemia faz empresas reduzirem aumentos salariais

Um terço das empresas na América Latina congelou ou adiou os aumentos salariais devido à crise provocada pela pandemia do covid-19, segundo pesquisa realizada pela consultoria Willis Towers Watson. No começo do ano, conforme levantamento feito nas oito economias mais representativas da região, com exceção da Argentina (por conta da inflação), a expectativa de ajuste ia de 4% e 5,3%. Com a crise, as projeções caíram. No Brasil, por exemplo, agora o levantamento aponta para um aumento de 3,5%, ante 5,3% antes da crise. Das empresas consultadas, contudo, 30% delas decidiram a congelar ou adiar os aumentos já orçados para este ano.

Ano melhor. Com uma projeção de que 2021 será melhor para a economia local, as empresas projetam que os aumentos salariais serão da ordem de 4,6% no ano.

