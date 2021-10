Pandemia faz EMS destinar R$ 120 milhões à digitalização

Maior laboratório farmacêutico no Brasil, com faturamento de R$ 15,4 bilhões no ano passado, a EMS separou R$ 120 milhões para investir em transformação digital até 2024. Os recursos serão empregados em tecnologia digital, treinamento, governança digital e roadmap estratégico, uma ferramenta de organização.

O orçamento é uma nova rubrica dentro dos investimentos da empresa e foi causado pela digitalização acelerada na pandemia. Antes, a empresa tinha 16 funcionários dedicados à área digital. Agora, são 80 e, até o fim do ano, estão previstas mais 50 contratações. Marcus Sanchez, vice-presidente da farmacêutica, diz que foram estabelecidos critérios de prioridades e retornos de investimento, bem como metodologias de trabalho multidisciplinares.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/10/2021 às 16h19.

