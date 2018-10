Paper Excellence elege conselheiro na Eldorado Brasil

Em meio a uma disputa com a J&F, holding da família Batista, a Paper Excellence acaba de eleger um membro do conselho de administração na fabricante de celulose Eldorado Brasil, em reunião realizada na quarta-feira, dia 10.

Trata-se do advogado José Luis de Salles Freire, que é um dos fundadores do escritório Tozzini Freire Advogados. Além dele, a companhia também irá indicar um nome para ocupar uma cadeira no conselho fiscal da empresa, que ainda não foi definido. Por conta de um impasse com a J&F, a compra do controle da Eldorado pela Paper Excellence está suspensa e deverá ser discutida em câmara de arbitragem.

