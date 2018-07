A Paper Excellence, que no ano passado negociou uma fatia da Eldorado no Brasil em meio à crise da J&F, dos irmãos Batista, acaba de contratar Samuel Saldanha para o cargo de diretor financeiro. O executivo tem passagens por empresas como a Fibria, que também foi alvo da gigante asiática, mas passou para as mãos da Suzano. Uma das missões de Saldanha, que já começou a trabalhar, é a conclusão da aquisição da Eldorado.

