Para ampliar crédito imobiliário, Santander fará financiamento na planta

O banco Santander decidiu entrar no mercado de financiamento de imóveis na planta, um segmento de crédito dominado pelas instituições públicas, especialmente a Caixa Econômica Federal. O banco já está em negociação com construtoras para financiar a contratação das obras e a que está mais próxima é a Riva Incorporadora com um empreendimento em São Paulo e outro em Belo Horizonte com 344 e 119 unidades, respectivamente.

De acordo com Sandro Gamba, executivo responsável pelos negócios imobiliários do Santander, a intenção do banco é trazer mais opções para os clientes além dos bancos públicos, e em um segmento que teve uma forte alta nos últimos anos.

Além de maior oferta para os clientes, a modalidade ajuda a reduzir a imprevisibilidade ao incorporador. Para o banco, é um nicho não explorado e que permite estar no programa Casa Verde e Amarela.

O Santander vê como essencial aumentar a exposição ao crédito imobiliário. Em 2021, a concessão subiu 29%, a R$ 21,1 bilhões. Já a carteira de física subiu 22%, para R$ 53,2 bilhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 18/03/22, às 18h10.

