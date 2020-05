Para atrair investidor, Suno lançará índices de fundos imobiliários

A corretora Suno Research lançará no segundo semestre um conjunto de índices para Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs). A ideia é criar referências para análise deste mercado, separando os vários tipos de fundos dentro de categorias específicas. A corretora sabe que muitos investidores não fazem a gestão ativa de suas carteiras, e indexam suas aplicações a índices setoriais. Com o lançamento, a Suno pretende ampliar sua presença em um mercado que vem crescendo bastante. Hoje, são 792 mil investidores no ramo, contra cerca de 200 mil no início de 2019.

Índices serão separados por ativos

Os índices terão uma seleção de fundos separados de acordo com as classes de ativos: tijolo (fundos de escritórios, shoppings ou galpões, por exemplo), papel (fundos que aplicam em certificados de recebíveis imobiliários) e FOFs (como são chamados os fundos que investem em outros FIIs).

O mercado já tem o Índice de Fundos Imobiliários, o Ifix, que reúne os cem maiores fundos listados na bolsa. Mas, na visão da Suno, esse índice pode gerar distorções nas análises, pois agrega fundos com ativos muito diferentes. Daí a ideia de criar índices temáticos neste setor, assim como já acontece no mercado de ações.

Os índices da Suno vão ser calculados com base em patrimônio líquido e volume de negociação na B3. A fonte de dados será um serviço de informações do mercado financeiro. O algoritmo será criado pela Suno, e o resultado, em pontos, será disponibilizado no site da empresa.

