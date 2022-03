Para Bill Ackman, megagestor de Wall Street, 3ª Guerra Mundial já pode ter começado

Com mais de US$ 13 bilhões sob gestão, o megagestor de Wall Street, Bill Ackman, comparou a invasão da Rússia à Ucrânia ao início da III Guerra Mundial. “Em janeiro de 2020, tive pesadelos com o potencial de uma pandemia, mas todos pareciam pensar que eu estava louco. Estou tendo pesadelos semelhantes agora. A Terceira Guerra Mundial provavelmente já começou, mas demoramos a reconhecê-la. Putin invadiu a Ucrânia e não está indo bem”, escreveu ele, em seu perfil, numa rede social.

Ackman pediu na semana passada que a Casa Branca considere uma intervenção militar na Ucrânia. “Espero que a Rússia pare esse ataque, mas não vejo como Putin vai salvar sua cara. Precisamos estar preparados para o que vem a seguir, o que significa que precisamos começar a pensar em intervir militarmente”, escreveu o gestor no Twitter.

Nas mudanças recentes em sua carteira, Bill Ackman, dono da gestora Pershing Square Capital Holdings, ganhou os holofotes ao comprar uma fatia de US$ 1,1 bilhão na Netflix e voltar a investir na Canadian Pacific Railway. Entre outras apostas do megainvestidor estão a Domino’s Pizza, a rede internacional de hotéis Hilton e a Restaurant Brands International, companhia dona de marcas como o Burger King.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/03/22, às 17h06.

