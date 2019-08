Para combater roubo de carga, empresas investem em gerenciamento de riscos

Depois do prejuízo para o setor produtivo com a perda de cargas e veículos na casa de R$ 2 bilhões no ano passado no Brasil, as empresas estão buscando proteção por meio do gerenciamento de risco logístico. A FROG-GR, empresa especializada nesse segmento, gerenciou o risco de R$ 5,8 bilhões de cargas movimentadas, entre os meses de janeiro e julho, em 14 milhões de quilômetros sob proteção da empresa. Não foi registrada no período sinistralidade. Para o intervalo de agosto a dezembro, a expectativa da empresa é de crescimento de 25% no número de cargas gerenciadas na comparação ao registrado nos primeiros sete meses do ano.

