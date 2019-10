Para desovar estoque de imóveis retomados, banco dá desconto médio de 30%

A aquisição de um imóvel do estoque de bens retomados pelos bancos pode ser um bom negócio, uma vez que o desconto médio nessas transações é de 34% para casas e 30% para apartamentos em relação aos valores praticados no mercado. Em um terço dos casos, a economia chega a ficar entre 40% e 50%. Em média, as casas são ofertadas por R$ 125,4 mil, enquanto os apartamentos, por R$ 139,4 mil, conforme dados da plataforma de revenda de imóveis Resale. O mapeamento considera um universo de 18,8 mil unidades retomadas pela Caixa Econômica Federal e que estavam disponíveis para comercialização no último mês.

Mega. Ao todo, o estoque de imóveis dos cinco maiores bancos do País – Caixa, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander e Banco do Brasil – soma aproximadamente R$ 18 bilhões, segundo a Resale.

