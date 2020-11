Para estimular seguro de carro, Bradesco Auto/Re oferece pedágio grátis

Em uma tentativa de estimular a contratação e a renovação de seguros para carros, segmento dos seguros que mais sofreu com a pandemia, a Bradesco Auto/RE, empresa da Bradesco Seguros, começou a oferecer aos seus clientes 24 mensalidades gratuitas nos planos da Veloe, companhia que faz pagamentos eletrônicos em pedágios, estacionamentos e shoppings.

Incentivo. O benefício é válido apenas para contratações ou renovações do Bradesco Seguro Auto Individual Pessoa Física (exceto frotas) e estará disponível até o fim do ano. A estimativa é que a economia para o cliente chegue a R$ 500 no ano com a suspensão das mensalidades, por 24 meses.

