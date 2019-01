Para reter vice-presidente, IRB faz mudança na alta cúpula

O IRB Brasil Re mudou sua alta cúpula, conforme antecipou ontem no Broadcast, serviço em tempo real para o mercado financeiro do Grupo Estado. O ressegurador dá status de “deputy CEO” a uma de suas diretorias estatutárias, conforme prevê seu estatuto social. Para ocupar o cargo de “número dois” da organização, foi nomeado o atual vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Fernando Passos.

A dedo

A escolha de seu nome tem como pano de fundo uma estratégia dos sócios controladores do IRB, – Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, além do próprio governo -, de retê-lo no ressegurador. Isso porque, nos bastidores do mercado, comenta-se que o executivo teria recebido proposta para assumir a posição de diretor financeiro global (CFO, na sigla em inglês) de uma grande resseguradora da Europa.

Um mais um

Passos vai acumular a função de vice-presidente, a qual ocupa desde 2014, e deputy CEO. Dentre as funções do seu novo cargo, está a de cooperar com o presidente do IRB, José Carlos Cardoso.

