Para ter 200% do CDI, investidores topam emprestar a firmas com rating “E”

Com o juro básico no patamar mais baixo da história, a plataforma de crédito digital Nexoos atraiu 94 investidores para financiar empresas com rating “E” – a quarta pior classificação de risco – diante da promessa de retorno de 200% do CDI. Foram captados R$ 192 mil. É a primeira vez que a empresa, que já tem R$ 71 milhões emprestados, abre linhas para tomadores com essa classificação. A operação não conta com proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

