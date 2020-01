Paraná Banco e Daycoval contratam assessores para voltar à bolsa

Além do Paraná Banco, o Daycoval também selecionou assessores financeiros para capitanear uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e voltar à bolsa brasileira. Ambos deixaram a B3 há três anos depois de terem desembarcado por lá no boom das aberturas de capital, em 2007. Controlado pela família libanesa Dayan, o Daycoval contratou o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Bank of America e o Santander Brasil para coordenarem a operação que pode chegar até R$ 4 bilhões.

De volta. Já o Paraná Banco contratou Goldman Sachs, XP Investimentos, JPMorgan e Bradesco BBI. Contribui para atrair essas instituições voltarem à B3, sobretudo, o bom momento do mercado e o retorno de bancos de médio porte para a bolsa, principalmente, com foco em plataformas digitais. Procurados, os bancos citados não se manifestaram.

Fila. Nos últimos dois anos, os mineiros Inter e BMG abriram seu capital na B3. Já em 2020, a lista vai engordar com a estreia do Banco Votorantim, o BV, que deve colocar os pés na Bolsa em abril, com uma oferta em torno dos R$ 5 bilhões. A fila contempla ainda nomes como o BS2, ex-Bonsucesso e o gaúcho Agibank, que deve fazer nova tentativa após não ter sucesso em 2018, conforme fontes. Outro que também já flerta com uma possível abertura de capital é o Original, da holding J&F.

