Parceira do Carrefour faz infraestrutura do marketplace do GPA

A Mirakl, empresa de tecnologia responsável pela infraestrutura do marketplace do Carrefour, agora é parceira do GPA. Segundo apurou a Coluna, a companhia será responsável pela tecnologia do novo marketplace do grupo, dono das marcas Pão de Açúcar, Extra e Assaí.

Investimentos. A Mirakl já anunciou US$ 300 milhões em investimentos no setor de marketplace e comércio eletrônico no País. Parte do dinheiro foi usado para contratar funcionários e investir no Brasil, para atender o novo parceiro de negócios.

Vem mais. No próximo ano, a empresa deve fechar de 10 a 15 novas parcerias para infraestrutura e segue investindo em tecnologia e logística no território brasileiro.

