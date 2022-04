Passagens aéreas devem ficar 10% mais caras com volta de despacho gratuito de bagagem

Ao contrário do que se poderia imaginar, as ações das companhias aéreas tiveram alta no início da tarde de ontem, após os analistas de mercado digerirem o retorno do despacho gratuito de malas pela Câmara dos Deputados. Segundo uma fonte do setor, eles fizeram contas: a isenção resultará em aumento dos preços das passagens de maneira generalizada e numa melhoria da rentabilidade das empresas do setor. Em sua estimativa, a alta ficaria por volta de 10%, em média.

Hoje, se 30% dos passageiros levam bagagens, apenas essa parcela paga pelo peso a mais, que faz o avião consumir combustível extra. Caso o transporte de bagagens seja isento de tarifas, as aéreas farão um aumento médio generalizado, como se 40% ou 50% dos passageiros fossem levar suas malas. Na verdade, quem viaja sem peso, vai pagar o transporte da mala de outras pessoas, afirma a fonte. “Não há a menor chance de um setor que teve prejuízo de R$ 27 bilhões, nos últimos três anos, viveu uma pandemia e vive uma alta de combustíveis pela guerra, absorva qualquer tipo de custo extra”, diz.

Projeto é encarado como benefício e não penalização ao setor

Por isso, o projeto não vem sendo encarado como uma penalização ao setor – e sim como um benefício. Outro ganho às aéreas presentes no País é que a isenção das bagagens é um dos principais inibidores à entrada de concorrentes estrangeiros – especialmente as empresas low cost. Ou seja: o mercado permaneceria fechado aos mesmos participantes.

Caso o projeto passe pelo Senado, o Brasil se juntará aos três países no mundo que adotam a isenção de bagagens: Venezuela, Cuba e China. Para a fonte, o setor esperava a iniciativa, já que o ano eleitoral costuma trazer medidas populistas e sem sentido econômico.

O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, reitera a visão de que a volta da franquia de bagagem obrigatória fechará o mercado para entrantes. “A proposta aprovada na Câmara criaria um Brasil diferente do resto do mundo, um mercado sem a possibilidade de novas empresas de fora passarem a operar aqui com o mesmo modelo global. Seria um retrocesso”, afirma.

Segundo ele, logo após a implementação da cobrança pela franquia de bagagem no Brasil, “ao menos oito empresas estrangeiras, sendo sete low-cost, demonstraram interesse em operar no País. Em 2020, porém, a pandemia interrompeu abruptamente esse movimento”.

Aéreas dizem que passagens não caíram por motivos estruturais

Para Sanovicz, as tarifas não diminuíram com o fim da obrigatoriedade da franquia de bagagem no Brasil por motivos estruturais. “Nos últimos cinco anos, os custos do querosene de aviação e câmbio explodiram no País. Os preços da passagem são resultado de um fator conjuntural.”

Conforme a Abear, o querosene de aviação registrou alta de 92% em 2021 e, no primeiro quadrimestre deste ano, de 38%. “Continuamos vendo um horizonte complicado para os próximos 120 dias, o câmbio já bateu R$ 5 novamente, o cenário segue duro.”

A Azul informou em nota que a eventual extinção da prática de cobrança de bagagens “vai contra as medidas de desburocratização e simplificação do ambiente de negócios na aviação”. Já a Latam informou em comunicado que “lamenta a proposta de retorno da franquia obrigatória de bagagem, que retira a liberdade de opções de escolha do passageiro”. Procurada, a Gol afirmou que se pronuncia sobre o tema através da Abear.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/04/22, às 16h50.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com