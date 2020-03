A Voepass Linhas Aéreas(Passaredo) deve anunciar nesta sexta-feira,20, mais um corte na malha de voos da companhia aérea. Na quarta-feira, 18, a empresa de aviação regional suspendeu, ao menos até domingo, as operações em dez aeroportos do País. Os voos em outros 22 destinos ainda estavam mantidos. Já MAP, subsidiária da Voepass, parou as operações em todos os 17 aeroportos nos quais opera.

