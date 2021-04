Paulistana RBR avança na compra, reforma e revenda de imóveis em Nova York

A gestora paulistana RBR Asset, especializada em mercado imobiliário, fechou a venda do terceiro prédio residencial na cidade de Nova York como parte de um ciclo de investimentos na compra, reforma e revenda de unidades lá fora. O edifício tem apartamentos e fica no East Village, em Manhattan, próximo ao campus da New York University (NYU), e deve atrair estudantes.

A transação saiu no valor de US$ 13,2 milhões (em torno de R$ 70 milhões), gerando uma taxa interna de retorno (TIR) perto de 30% em dólares e com um cap rate (porcentagem da renda anual adquirida por meio de um imóvel) de 3,7% ao ano.

Conexão Manhattan

Em 2019, a RBR montou um instrumento de investimento offshore batizado de Club I para negociar 23 prédios residenciais nas regiões de Manhattan e Brooklyn. Foram investidos US$ 120 milhões. Ao todo, o portfólio conta com 190 apartamentos, dos quais metade já passou por retrofit e está alugado. Dois edifícios já haviam sido vendidos.

A gestora já captou outros US$ 30 milhões para RBR Club II, que continuará rodando a mesma estratégia de compra, reforma e revenda de imóveis em Nova York. O fundo já tem capital comprometido com dois prédios de quatro andares no Brooklyn, somando oito apartamentos no total. O preço das aquisições foi de US$ 5 milhões, com retorno estimado acima de 15% a.a. em dólares.

