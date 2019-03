Em meio aos debates sobre a votação da reforma da Previdência no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, viajará a Campos do Jordão (SP) na próxima sexta-feira, dia 5, para o 18º Fórum Empresarial Lide. O ministro vai debater sobre emprego e desenvolvimento com os presidentes do Bradesco, Octávio de Lazari, e da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães.