Paulo Ricci entrega pedido de aposentadoria no BB; interino assume

O diretor-presidente da gestora de recursos do Banco do Brasil, a BB DTVM, Paulo Roberto Lopes Ricci, entregou seu pedido de aposentadoria hoje, conforme antecipou na semana passada a Coluna do Broadcast. Com 34 anos de casa, o executivo estava apto a se aposentar a partir de dezembro e teria aproveitado a mudança de comando do banco, que acontecerá em 2019, para deixar a instituição.

Interino

Em seu lugar, assume Carlos André, que está na diretoria da BB DTVM desde a gestão de Carlos Takahashi, o Cacá, e também é vice-presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Neste período, a asset absorveu a área de gestão de fundos da Nossa Caixa, ampliou a plataforma de arquitetura aberta para o Private Banking e se aliou a players internacionais para lançar fundos de investimentos offshore para fundações.

Fila

Ricci é o segundo executivo da gestão atual do BB que recorreu à aposentadoria. Antes dele, o presidente da BB Seguridade, que concentra as operações de seguros do banco, Antônio Maurício Maurano, também decidiu entregar o crachá. Esse movimento é visto como natural no BB uma vez que executivos aptos a se aposentar veem na troca de comando do banco uma janela de oportunidade para dar tal passo. Procurado, o BB não comentou.

