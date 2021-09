Pearson, do grupo Eurofarma, compra Labgard de olho em mercado pet

A Pearson, braço de negócios de saúde animal do grupo Eurofarma, firmou acordo para a compra de ativos da Labgard. O negócio vai abrir as portas para a companhia entrar no crescente mercado veterinário de animais de estimação. A Labgard tem um portfólio robusto de remédios para cães e gastos, enquanto a Pearson atua principalmente no ramo de animais de criação, como bovinos e suínos. A junção vai criar uma empresa com receita anual superior a R$ 100 milhões e perspectiva de expansão das vendas no ritmo de dois dígitos.

A Pearson faturou R$ 64,7 milhões em 2020 e ocupou 20ª posição no ranking do setor brasileiro de medicamentos veterinários, com uma participação de mercado de 0,8%. Por sua vez, a Labgard teve receita de R$ 39 milhões no período. Com a aquisição – cujo valor não foi revelado – o grupo deverá saltar para a 14ª posição. O plano é ficar entre as dez maiores indústrias veterinárias do Brasil nos próximos cinco anos. A conclusão da transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o que deve ocorrer nos próximos meses.

Segmento de saúde animal movimenta R$ 7,5 bi

A Pearson é famosa pelo desinfetante Creolina, além de produzir anti-inflamatórios, cicatrizantes e remédios contra bactérias e parasitas. Com a aquisição, a expectativa é de extrair sinergias industriais e complementar o portfólio, já que a Labgard tem linhas de cuidados para pets, combate a pragas domésticas (insetos, ratos e morcegos) e também medicamentos para animais de criação.

O segmento de saúde animal registrou um crescimento de 16,5% nas vendas em 2020 e alcançou um faturamento de R$ 7,5 bilhões no período – recorde histórico do setor, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 07/09/2021 às 12:46

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter