Pedido de demissão de Pedro Parente salta buscas por Petrobras no Google

O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobrás, na última sexta-feira, dia 1º, fez o interesse de buscas sobre a estatal atingir o seu ápice no Google. Tema de rodinhas de conversas de pessoas comuns – tanto as que estavam trabalhando e até mesmo quem aproveitou para emendar o feriado de Corpus Christi –, atingiu o máximo dos últimos 30 dias do buscador.

Quem?

Dentre as principais perguntas feitas ao Google, estavam: Onde é refinado o petróleo brasileiro?; Para onde vai o lucro da Petrobrás?; Por que a Petrobrás não refina o petróleo? O que acontece se privatizar a Petrobrás? e Quem é Pedro Parente?

