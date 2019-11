Pedido para IPO da XP deve ser feito à CVM americana está semana

Coluna do Broadcast

A XP Investimentos deverá formalizar o pedido de registro para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Securities and Exchange Commission (a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) esta semana. A fixação do preço da ação da oferta multibilionária na Nasdaq será no início da segunda semana de dezembro. Procurada, XP não comentou.

Agito pré-Natal. Um pouco antes, mas na bolsa saudita Saudi Stock Exchange (Tadawul), em Riad, a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco deverá precificar seu IPO, provavelmente no dia 04 de dezembro. Contato: colunabroadcast@estadao.com

