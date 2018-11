Pedidos de aposentadorias no BB abrem espaço para nova gestão

Pedidos de aposentadoria por parte de alguns executivos do Banco do Brasil facilitam mudanças na nova gestão, que terá Rubem Novaes na presidência a partir de janeiro. Depois da renúncia do presidente da BB Seguridade, que concentra as operações de seguros, Antônio Maurício Maurano, quem também cogita a hipótese é o diretor-presidente da gestora de recursos do banco, a BB DTVM, Paulo Roberto Lopes Ricci. Seu pedido de aposentadoria, após 34 anos de casa, pode ser enviado em dezembro.

Janela. O movimento por parte de alguns executivos no BB, que se antecipam a mudanças na futura administração do banco, não surpreende. Isso porque quem já está apto para se aposentar vê a troca de comando do banco como uma janela de oportunidade. Os cargos devem ficar com representantes interinos até as indicações do novo comando do BB. Vale lembrar, contudo, que mudanças na alta cúpula do banco e nas diretorias são mais do que esperadas na futura gestão.

Interação. Enquanto isso, Novaes já mantém conversas com o atual presidente do banco, Marcelo Labuto. Procurado, o BB não comentou.

