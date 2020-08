Pedidos de crédito com reconhecimento facial crescem 52% em julho ante junho

Em julho, os brasileiros fizeram mais de 5 milhões de pedidos de crédito com reconhecimento facial. Em março, haviam sido 3,2 milhões de pedidos, segundo levantamento da Acesso Digital, empresa que oferece a tecnologia para grandes bancos, varejistas, fintechs e financeiras. Por segmentos, o varejo lidera os pedidos, com mais de 2 milhões de solicitações em julho. No mesmo período, as fintechs contabilizaram 1,5 milhão, enquanto bancos e financeiras somaram 1,4 milhão.

2020-08

