Pedidos de falência avançam 5,7% e recuperações crescem 30,6% em janeiro

Os pedidos de falência avançaram 5,7% em janeiro, na comparação com dezembro. Já os de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas aumentaram 30,6% e 42,2%, respectivamente. Por outro lado, as falências decretadas apontaram queda de 15,6% na variação mensal. Os dados têm abrangência nacional e foram compilados pelo birô de crédito Boa Vista.

Sangria. Em 12 meses, todas as ocorrências apresentaram crescimento. As recuperações judiciais deferidas registraram a maior variação, com aumento de 9,3%. Já os pedidos de recuperação judicial cresceram 7,9% no período, enquanto os de falência e as falências decretadas tiveram alta de 8,4% e 5,8%, respectivamente.

Bandagem. A expectativa do Boa Vista para o ano de 2021 é de retomada gradual da economia, por conta das atividades reprimidas no último ano. A imunização da população e a concessão de crédito são vistas pelo birô como fundamentais para manutenção e abertura de novos negócios.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 4/2/2021 12:17:03 .

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/