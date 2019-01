Pedidos de falência caem 16% e de recuperação judicial sobem 7,9% em 2018

Os pedidos de falência caíram 16% em 2018 na comparação com o ano anterior, segundo dados com abrangência nacional da empresa de informação de crédito Boa Vista. Mantida a base de comparação, as falências decretadas registraram alta de 9,6% e os pedidos de recuperação judicial subiram 7,9%. As recuperações judiciais deferidas avançaram 5,8%.

Pequenas sofrem. As pequenas empresas foram responsáveis por 91,4% dos pedidos de falências e 90,7% dos de recuperação judicial. Em relação a setores, os serviços responderam pela maior parte dos pedidos de falência (41,7%), seguidos da indústria (31,9%) e do comércio (26,4%).

Retomada. O resultado de 2018 representa o segundo ano consecutivo de queda nos pedidos de falência. Segundo a Boa Vista, o movimento está atrelado à melhora nas condições econômicas desde 2017, que permitiu às empresas apresentarem recuperação nos indicadores de solvência. Porém, a continuidade do movimento dependerá da retomada mais acelerada da atividade econômica. (Cristiane Barbieri)

