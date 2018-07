Pedidos de falência caem 18% até junho, mas de recuperações aumentam 21%

Os pedidos de falência caíram 18,3% de janeiro a junho, apontando continuidade no movimento já verificado nos meses anteriores, de acordo com levantamento nacional feito pela Boa Vista SCPC. A direção é contrária, entretanto, na estatística dos pedidos de recuperação judicial feitos no mesmo período, que mostra aumento de 21,2%. Em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, os pedidos de falência recuaram 26%, enquanto os de recuperação judicial diminuíram 17,8%.

Setores. O setor de serviços foi o que representou o maior porcentual nos pedidos de falência (44%) e de pedidos de recuperação judicial (47%) de janeiro a junho. A indústria, por sua vez, foi o segmento que registrou a maior queda nos pedidos de falência, de 34%.

